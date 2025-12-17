Celebran en Lerma convivio con integrantes del voluntariado

Mote Martínez recalcó que DIF Lerma cierra este año con gratitud.

La presidenta del DIF Lerma, Marisol Mote Martínez, encabezó el convivio de fin de año con el equipo de voluntariado.



Señaló que todo lo logrado en el año no podría haberse logrado sin entrega desinteresada, su tiempo y su vocación de servicio, que hacen la diferencia en cada acción y en cada sonrisa.



Reiteró que cada integrante realiza sus funciones siempre con gran corazón, entrega y servicio a quienes más lo necesitan.



“Hoy celebramos y reconocimos el arduo trabajo, compromiso y corazón del grupo de voluntariado a lo largo del año”



Mote Martínez recalcó que DIF Lerma cierra este año con gratitud y afirmó que seguirán listos para seguir sirviendo con amor el próximo año.