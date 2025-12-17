Entregan en San Mateo Atenco viviendas “Por tu Hogar, Unidos Sí”

El Gobierno Municipal de San Mateo Atenco seguirá cumpliendo compromisos.

El gobierno de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, encabezó la ceremonia de entrega del programa “Por tu Hogar, Unidos Sí”.



Durante el evento se entregaron dos viviendas más a familias atenquenses de los barrios de San Lucas y La Concepción.



Autoridades señalaron que este programa fue pensado para apoyar a familias que más lo necesitan.



Reafirmaron el compromiso del gobierno de San Mateo Atenco para continuar trabajando y entregando resultados para que todas y todos vivan cada día mejor.



Finalizaron señalando que el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco seguirá cumpliendo compromisos.



“Por las familias atenquenses: ¡Unidos sí, unidos siempre!