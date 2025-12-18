PRESENTA HACIENDA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA

-Está diseñado para que los mexicanos cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones sobre su dinero y construir un mejor futuro financiero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las instituciones que integran el Comité de Educación Financiera (CEF), presentó la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030, un plan diseñado para que las y los mexicanos cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones sobre su dinero y construir un mejor futuro financiero.



Esta Estrategia busca que la población mejore sus capacidades para tomar decisiones financieras, incluyendo ahorrar, administrar el crédito de manera responsable, enfrentar gastos imprevistos, planear su retiro con certeza y utilizar de manera segura los servicios financieros digitales.



El plan es resultado de un trabajo colaborativo coordinado por el CEF y su Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI). Reconoce a la educación financiera como elemento clave para el bienestar financiero, la resiliencia económica y la toma de decisiones informadas.



La Estrategia incluye de manera transversal la igualdad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando que las acciones de educación financiera lleguen a todas las personas.



De este modo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030, asegurando coordinación y coherencia con las prioridades nacionales. También integra educación financiera digital, buscando que los mexicanos cuenten con herramientas para aprovechar de mejor manera las nuevas tecnologías sin caer en riesgos.



A través de seis objetivos estratégicos, la Estrategia define una ruta clara para implementar acciones de educación financiera en el país, con mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de resultados.



Este enfoque busca ir más allá de transmitir información: prioriza el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos financieros que mejoren el bienestar de las personas, alineado con las mejores prácticas internacionales.



También incorpora conocimientos sobre sostenibilidad y riesgos climáticos, reconociendo su impacto en la estabilidad económica de las familias y las MiPyMEs.



Con la presentación de esta Estrategia, el Gobierno de México busca que más mexicanas y mexicanos cuenten con las herramientas para construir un mejor futuro financiero: con mayor certeza económica, menos vulnerabilidad ante imprevistos y más capacidad para alcanzar sus metas