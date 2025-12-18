PRESENTA HACIENDA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA

-Está diseñado para que los mexicanos cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones sobre su dinero y construir un mejor futuro financiero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las instituciones que integran el Comité de Educación Financiera (CEF), presentó la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030, un plan diseñado para que las y los mexicanos cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones sobre su dinero y construir un mejor futuro financiero.

Esta Estrategia busca que la población mejore sus capacidades para tomar decisiones financieras, incluyendo ahorrar, administrar el crédito de manera responsable, enfrentar gastos imprevistos, planear su retiro con certeza y utilizar de manera segura los servicios financieros digitales.

El plan es resultado de un trabajo colaborativo coordinado por el CEF y su Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI). Reconoce a la educación financiera como elemento clave para el bienestar financiero, la resiliencia económica y la toma de decisiones informadas.

La Estrategia incluye de manera transversal la igualdad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando que las acciones de educación financiera lleguen a todas las personas.

De este modo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030, asegurando coordinación y coherencia con las prioridades nacionales. También integra educación financiera digital, buscando que los mexicanos cuenten con herramientas para aprovechar de mejor manera las nuevas tecnologías sin caer en riesgos.

A través de seis objetivos estratégicos, la Estrategia define una ruta clara para implementar acciones de educación financiera en el país, con mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de resultados.

Este enfoque busca ir más allá de transmitir información: prioriza el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos financieros que mejoren el bienestar de las personas, alineado con las mejores prácticas internacionales.

También incorpora conocimientos sobre sostenibilidad y riesgos climáticos, reconociendo su impacto en la estabilidad económica de las familias y las MiPyMEs.

Con la presentación de esta Estrategia, el Gobierno de México busca que más mexicanas y mexicanos cuenten con las herramientas para construir un mejor futuro financiero: con mayor certeza económica, menos vulnerabilidad ante imprevistos y más capacidad para alcanzar sus metas

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

ESTADOS UNIDOS HA DEPORTADO A MÁS DE 145 MIL MEXICANOS ESTE AÑO: SEGOB

19 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Rosa Icela Rodríguez explicó que del total de repatriaciones, 116,156 fueron por vía terrestre, mientras que 29,381 se realizaron por vía aérea. …

“No debemos criminalizar a los migrantes, no migran por gusto”: Sheinbaum

19 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La presidenta respondió a los señalamientos hechos por Trump y Kast en favor de las deportaciones forzosas. La presidenta de México, Claudia …

2025 termina con saldo educativo negativo, escuelas cerradas, rezago y ausencias

19 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-11 de cada 100 niñas y niños en educación básica no asisten a la escuela. En 2025, millones de niñas, niños y …

Llama Clara Brugada a ciudades del mundo a convertirse en santuarios para población migrante

19 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

La Jefa de Gobierno destacó el trabajo de las policías de la Ciudad de México para garantizar los derechos de las personas …

Delfina Gómez entrega Premio Estatal al Altruismo 2025

19 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Este año fueron beneficiadas 40 IAPs con apoyos económicos y 12 fueron reconocidas con el Premio Estatal al Altruismo. Como parte de …

Programa ‘SinBa’ avanza para eliminar los baches en Metepec

19 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

El presidente municipal Flores Fernández señaló que se han reparado 8895 baches, superando las cifras previstas. En el municipio de Metepec, el …

Presenta GEM resultados positivos en Reunión Interestatal

19 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-El Estado de México también registra disminución de 20% en el robo a transporte de carga, 38% robo de vehículos y 36% …

Banda Universitaria de la UAEMéx ofrece concierto navideño en catedral de Tenancingo

19 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-En este evento artístico, al que asistió la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la agrupación auriverde interpretó memorables villancicos nacionales e internacionales, …

Toluca aprueba presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

19 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Habrá bonificaciones para el pago del servicio de agua y del impuesto predial en los primeros meses del próximo año Por unanimidad …

Entrega DIF Lerma apoyos alimentarios a familias de San Miguel Ameyalco

19 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

El alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, acompañó la actividad y reconoció públicamente el trabajo de Marisol Mote al frente del …

Los premios Oscar dan el salto por completo a YouTube

19 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La premiación se olvida del glamour de la televisión y comienza a abrirse a una nueva era digital para la gala del …

Nombran a Esthela Damián como nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

18 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Tras darse a conocer el nombramiento, la funcionaria agradeció la confianza de la mandataria federal. Fue designada Esthela Damián Peralta como nueva …

Anuncian plan de expansión para CFE en 2026

18 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-Se construirán cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC); tres Centrales Fotovoltaicas (CFV); 3 proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico; así …

Clara Brugada presenta proyecto “Un Mundial donde la pelota Ruede en las Canchas”

18 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Se transformarán más de medio millón de metros cuadrados de espacio público en beneficio de la población capitalina, expuso la mandataria capitalina. …

Edoméx tiene una disminución del 32% en víctimas de homicidio doloso: Delfina Gómez

18 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La gobernadora señaló que con coordinación y estrategia se ha logrado durante 2025 una disminución de más de 700 víctimas de este …

Accidentes en moto se vuelven una pandemia en Edoméx: Daniel Sibaja

18 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Para prevenir accidentes, se hizo entrega de 1600 cascos certificados en Ecatepec El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja …

Invita DIF Toluca a participar en el Juguetón Toluqueño 2025

18 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Llama Presidenta Honoraria, Rocío Pegueros, a dar un regalo para generar alegría e ilusión Para que ninguna niña y niño se quede …

Reivindica la UAEMéx la obra universal de José María Heredia a 200 años de su arribo a México

18 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-En la Facultad de Humanidades se resaltó el papel de Heredia y Heredia como fundador del Instituto Literario del Estado de México, …

Entregan en San Mateo Atenco pavimentación de calle Vicente Guerrero

18 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Recordó que esta obra le fue solicitada durante la pasada campaña electoral. Un nuevo compromiso adquirido por la actual administración de San …

Agradece y reconoce Ramírez Ponce trabajo realizado por su cabildo este 2025

18 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Gracias a esta visión y al esfuerzo coordinado, Lerma ha avanzado en la modernización de espacios públicos, la organización de eventos recreativos …

Knicks remonta y vence a los Spurs, ganando la Copa NBA

18 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

-Karl-Anthony Towns de Nueva York totalizó 16 puntos y 11 rebotes a pesar de lidiar con una lesión de pantorrilla Después de …

ENTREGA SHEINBAUM BASIFICACIONES A 270 TRABAJADORES DE LA SALUD

17 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Se trata de 127 mujeres y 143 hombres, entre personal de enfermería, paramédicos, así como médicos familiares y de diferentes especialidades A …

México tercer país de Latinoamérica con mayor uso de redes sociales

17 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Con un 80.3% confirma un ecosistema sólido y en crecimiento. América Latina vive una expansión acelerada en el uso de redes sociales. …

Sipinna busca que se perpetúe la paz en las casas mexicanas: Rosa Icela

17 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-La secretaria de Gobernación presidió la 57 Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra …

Clara Brugada enciende el alumbrado navideño monumental en el Zócalo de CDMX

17 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Las luces iluminaron la plaza pública más importante del país. Al prender el alumbrado monumental referente a la temporada decembrina en la …

Delfina Gómez participó en jornada “Limpiemos Nuestro Edoméx” en Toluca

17 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Participaron 150 trabajadores de gobierno que retiraron más de una tonelada de basura de las calles aledañas a la sede del poder …

Toma protesta titular de SeMujeres Edoméx como nueva integrante de Sipinna Nacional

17 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar entornos seguros, inclusivos y con igualdad de oportunidades. Con la encomienda de …

Edoméx se mantiene como la segunda fuerza productiva del país: Laura González

17 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La titular de la Sedeco informó que en lo que va de la actual administración, la industria y el sector agropecuario logran …

Supervisa rectora de UAEMéx rehabilitación del edificio Uaemitas

17 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Constató los avances en la recuperación de espacios que se han llevado a cabo por parte del personal que labora en el …

Recibe Ricardo Moreno y servidores públicos certificaciones para atender violencias de género

17 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Fueron más de 200 trabajadores los capacitados, recibiendo el alcalde certificación en estándares EC0539 y EC1542. Toluca avanza con acciones para garantizar …

Supervisa Isaac Montoya obras del programa COMUNA en Naucalpan

17 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Recorrió el presidente cinco comunidades de San Francisco Chimalpa. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, realizó una gira de trabajo durante la …

No asistirá México a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

17 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

Otros equipos como Puerto Rico y República Dominicana también renunciaron a la competición. Confirmó la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) …

“MÉXICO NO ENTREGARÁ A EUA AGUA QUE NO TIENE, NI SE AFECTARÁ A MEXICANOS”: SHEINBAUM

16 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Aseguró que con la entrega pactada no se afectarán los recursos hídricos ni el consumo humano o la actividad agrícola nacional. Aseguró …

Avanza peso mexicano frente al dólar en penúltima semana del año

16 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La moneda se cotizó en 17.9871 unidades, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.0050 pesos del precio de referencia …

“El objetivo del paquete arancelario es aumentar empleos, no perderlos”: Ebrard

16 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

Explicó que se tiene un desbalance comercial con Asia, ya que México importa 10 veces más de lo que exporta a dicha …

Clara Brugada lanza estrategia integral para combatir la extorsión en CMDX

16 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno recordó que la Ciudad de México fue pionera en agravar el delito de extorsión, al equiparar penas entre …

Estrategia de seguridad en Edoméx ha reducido el robo de vehículos y los homicidios dolosos: DGA

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En 265 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, se redujo 22% el homicidio doloso. El trabajo coordinado del …

Entregan al AIT certificación de aeródromo por garantizar vuelos seguros

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Fue la Agencia Federal de Aviación Civil la encargada de entregar la certificación. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, …

GEM reafirma políticas del Pacto por la Primera Infancia

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Autoridades buscan garantizar los entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños …

Inaugura Manuel Vilchis la calle del Escobal en Santa María del Monte

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Recordó que para el ayuntamiento de Zinacantepec, lo más importante es la seguridad y la calidad de vida de las familias. El …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.