No asistirá México a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

Otros equipos como Puerto Rico y República Dominicana también renunciaron a la competición.

Confirmó la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) que México se ausentará de la Serie Mundial 2026 en Venezuela, esto debido a la incapacidad de asistir a la justa que se llevará a cabo a inicios de febrero en el Estadio Monumental de Caracas.



La CBPC confirmó las bajas de Puerto Rico y República Dominicana también por situaciones externas ajenas a su control tras las ausencias, quedan el país sede, Colombia, Cuba, Panamá y Japón.



El comunicado resalta que las bajas se realizaron con procedimiento al reglamento: “La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento.”



Resaltó el esfuerzo por tener a todos los seleccionados: “La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026.”



México, representado por los Charros de Jalisco, terminó con el subcampeonato en la Serie del Caribe 2025 tras caer 1-0 ante Leones del Escogido, quien se coronó en la Serie del Caribe por quinta ocasión en la historia de la franquicia. Asimismo, como parte de República Dominicana, volvieron a demostrar el dominio que tienen al llegar a 23 títulos entre todos los equipos representativos de dicho país en el certamen.



El dominio del representativo caribeño en dicho certamen se reafirma, pues con esta ya son 23 campeonatos de los representativos de dicho país en la Serie del Caribe, consagrándose como líderes en este rubro. Mientras tanto, especialmente Leones del Escogido se coronó por quinta vez.