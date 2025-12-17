Regalan 10 mil jabones en Mega Clase Artesanal en el Zócalo de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la educación comunitaria, la sustentabilidad y el fortalecimiento del tejido social.

PILARES entregó 10 mil jabones a las y los asistentes de la Mega Clase “Jabones artesanales: del huerto a la comunidad”, así como a quienes visitaron el espacio de PILARES Tenochtitlan, instalado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.



Las actividades iniciaron a partir de las 10:00 horas con una serie de clases magistrales impartidas por talleristas de Huertos Urbanos y Cosecha de Agua de Lluvia, quienes compartieron conocimientos sobre captación de agua pluvial, sistemas hidropónicos, elaboración de un botiquín invernal con recursos naturales, así como la reproducción de hongo seta y fresas.



El evento culminó con la Clase Magistral “Jabones artesanales: del huerto a la comunidad”, en la que se elaboraron jabones con diseño navideño, en sintonía con las próximas festividades decembrinas. Durante el taller se abordaron los distintos tipos de bases, el proceso básico de elaboración y el uso de plantas aromáticas provenientes del huerto, destacando sus propiedades, métodos de cosecha, preparación, deshidratación y almacenamiento.



Al evento asistieron el Coordinador General de PILARES, Arq. Javier Hidalgo; la Directora de Autonomía Económica y Saberes, Claudia Rodríguez; y el Subdirector del área, Joel Ánimas, quienes agradecieron la participación del público y destacaron la importancia de estas actividades, las cuales forman parte de la oferta educativa y comunitaria que PILARES brinda a la ciudadanía.



Con esta actividad, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a través de PILARES, reafirma su compromiso con la educación comunitaria, la sustentabilidad y el fortalecimiento del tejido social, promoviendo espacios donde el conocimiento se comparte y se transforma en bienestar para la comunidad.