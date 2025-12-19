2025 termina con saldo educativo negativo, escuelas cerradas, rezago y ausencias

-11 de cada 100 niñas y niños en educación básica no asisten a la escuela.

En 2025, millones de niñas, niños y jóvenes vieron vulnerado su derecho a aprender por cierres escolares derivados de la violencia, desastres naturales y una infraestructura deficiente. Al mismo tiempo, el país dejó de contar con evaluaciones confiables sobre los aprendizajes de las y los estudiantes.



A estos desafíos se suman la caída en la matrícula y un presupuesto que prioriza la asistencia a la escuela, pero deja de lado la mejora de los aprendizajes, la formación continua de docentes y el aseguramiento de condiciones dignas en los planteles.



Los recursos destinados a mejorar la calidad de los aprendizajes y atender el rezago educativo siguen siendo insuficientes, pese a que representan los principales retos de la educación básica en México.



Mexicanos Primero alerta sobre la urgencia de reconstruir las bases del sistema educativo y reafirma que garantizar el derecho a aprender debe ser una prioridad nacional.



De acuerdo con el Observatorio de Medios de la organización, en 2025 se registraron cierres de escuelas relacionados con la violencia derivada del crimen organizado en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.



Sumados a cierres escolares por desastres naturales e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, así como afectaciones por actos vandálicos y robos en planteles de Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.



Con la extinción de Mejoredu y de los Órganos Constitucionales Autónomos, implicó la desaparición de dos décadas de información sobre evaluación educativa.



El Índice de la organización México, ¿cómo vamos? señala que la educación básica alcanzó en 2025 su peor estado en una década. El acceso a conocimientos básicos llegó a su nivel más bajo desde 2015 y la matrícula en educación preescolar y primaria continúa en descenso.



La cobertura neta de educación básica para el ciclo escolar 2024–2025 es de 89%, lo que significa que 11 de cada 100 niñas y niños no asisten a la escuela.



Aunque el presupuesto para el sector educativo se incrementó para 2026, la inversión en formación docente continúa siendo baja: solo se aprobaron 14.5 millones de pesos adicionales, insuficientes para más de un millón de docentes que requieren capacitación en la Nueva Escuela Mexicana.



Además de la inversión insuficiente, el presupuesto aprobado para 2026 se concentra en nómina educativa, becas e infraestructura, priorizando la asistencia a la escuela sin garantizar el aprendizaje.



La infraestructura escolar sigue siendo preocupante: 4 de cada 10 escuelas no cuentan con servicios básicos completos (luz, agua, sanitarios y lavamanos) y 7 de cada 10 no tienen servicio de internet. Estas carencias estructurales dificultan el desarrollo de los aprendizajes.