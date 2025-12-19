“No debemos criminalizar a los migrantes, no migran por gusto”: Sheinbaum

-La presidenta respondió a los señalamientos hechos por Trump y Kast en favor de las deportaciones forzosas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la criminalización de los migrantes al subrayar que “la gente no migra por gusto”, ante los señalamientos recientes en contra de estas comunidades por mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.



En el marco del Día Internacional del Migrante, Sheinbaum insistió en que la mayoría lo hace por necesidad y que, por lo tanto, el Gobierno de México nunca va a estar de acuerdo con acciones que criminalicen a las y los migrantes.



Reiteró que esta siempre será su posición y recordó que a lo largo de su mandato se ha buscado dar alternativas a esta comunidad a partir de ofertas de empleo o la repatriación, en caso de que así lo quieran.



La respuesta de Sheinbaum se da luego de que medios mexicanos le preguntaran sobre su posición respecto al discurso dado por Trump, donde inició con un ataque a los inmigrantes, y en el que además aseguró que gracias a las deportaciones Estados Unidos en pocos meses ha ido de lo peor a lo mejor.



Sheinbaum también se expresó luego de la elección del presidente de Chile, José Antonio Kast, quien defiende medidas inspiradas en Trump como la construcción de muros y franjas en las fronteras del país, así como la expulsión masiva de los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país.



El Gobierno de México informó que, del 20 de enero, fecha en la que Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria, al 17 de diciembre, se registraron 145.537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos.



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló en conferencia de prensa que de este total, 116.156 ocurrieron por vía terrestre y 29.381 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ‘México te abraza’.



En el frente consular, Roberto Velasco indicó que, del total de repatriados, unos 130.364 recibieron asistencia consular.



Además, informó de 9.322 visitas a centros de detención, un promedio de 28 al día, 17.355 asesorías legales externas, 3.848 canalizaciones al programa de atención legal a migrantes, 33 casos con recursos para fianzas por un total de 146.000 dólares, y 75 repatriaciones médicas.