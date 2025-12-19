ESTADOS UNIDOS HA DEPORTADO A MÁS DE 145 MIL MEXICANOS ESTE AÑO: SEGOB

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que durante 2025, el gobierno de Donald Donald Trump deportó de Estados Unidos a 145,537 mexicanos.
Rosa Icela señaló que octubre fue cuando más paisanos fueron repatriados a México, principalmente por tierra, y que en agosto se incrementaron las deportaciones aéreas a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.
Mencionó que el país, para atender a los mexicanos deportados, cuenta con nueve centros de atención en Baja California, Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Chiapas, donde hay uno en cada estado, y que hay dos en Sonora y dos en Tamaulipas.
En la labor participan 34 dependencias del Gobierno de México, que buscan, además, garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes retornan a su país; ofrecerles acceso a los programas y acciones de bienestar, de salud, vinculación laboral, educativa e inclusión financiera, dijo.
Informó que los retornos terrestres llegan a los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se les brinda toda la oferta institucional del Gobierno de México, mientras que, en el sur del país, en Tapachula, Chiapas, y en Villahermosa, Tabasco, se atiende a quienes proceden vía aérea, precisó.
Del total de deportados, amplió, 45,613 decidieron no ir a los centros de atención, aunque sí se les brindaron servicios de alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen, en los puntos de entrada a territorio nacional.
Como parte de la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza”, que brinda atención, alojamiento y traslado de los connacionales a sus comunidades de origen, explicó la secretaria de Gobernación, del total de repatriaciones registradas entre el 20 de enero a la fecha, 116,156 se realizaron vía terrestre y 29,381, aérea.