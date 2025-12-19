ESTADOS UNIDOS HA DEPORTADO A MÁS DE 145 MIL MEXICANOS ESTE AÑO: SEGOB

-Rosa Icela Rodríguez explicó que del total de repatriaciones, 116,156 fueron por vía terrestre, mientras que 29,381 se realizaron por vía aérea.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que durante 2025, el gobierno de Donald Donald Trump deportó de Estados Unidos a 145,537 mexicanos.



Rosa Icela señaló que octubre fue cuando más paisanos fueron repatriados a México, principalmente por tierra, y que en agosto se incrementaron las deportaciones aéreas a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.



Mencionó que el país, para atender a los mexicanos deportados, cuenta con nueve centros de atención en Baja California, Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Chiapas, donde hay uno en cada estado, y que hay dos en Sonora y dos en Tamaulipas.



En la labor participan 34 dependencias del Gobierno de México, que buscan, además, garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes retornan a su país; ofrecerles acceso a los programas y acciones de bienestar, de salud, vinculación laboral, educativa e inclusión financiera, dijo.



Informó que los retornos terrestres llegan a los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se les brinda toda la oferta institucional del Gobierno de México, mientras que, en el sur del país, en Tapachula, Chiapas, y en Villahermosa, Tabasco, se atiende a quienes proceden vía aérea, precisó.



Del total de deportados, amplió, 45,613 decidieron no ir a los centros de atención, aunque sí se les brindaron servicios de alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen, en los puntos de entrada a territorio nacional.



