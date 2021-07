Amazon recibe una multa histórica de 888 millones de dólares en la Unión Europea

Pero este no es el único caso de esta naturaleza para Amazon, pues en noviembre de 2020, los comisionados de la UE acusaron que la compañía hacía mal uso de datos no públicos para competir con otros vendedores en Francia y Alemania.

Antes de este caso, la multa más grande que se había registrado fue hacia Google por 50 millones de euros emitida por la CNIL de Francia. Hasta el momento, la CNPD no ha dado una postura pública respecto a su determinación y en la respuesta de Amazon no se especifica cuáles son sus prácticas que están siendo revisadas.

