Asegura AMLO que por «intereses creados o desconocimiento», muchos no quieren el regreso a clases

Andrés Manuel López Obrador declaró que ya sea por intereses o desconocimiento, hay muchas personas en México que no quieren que se reanuden las clases presenciales a finales de Agosto, como ya se tiene planeado.

«Hay como una postura a que no haya clases. No sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales», dijo AMLO este jueves.

Argumentó que muchas personas utilizan el pretexto de que los niños aun no están vacunados y por tal motivo no los quieren llevar a las aulas, pero esto es algo que se vive en todo el mundo y que hay otros países que ya tienen clases pese a la pandemia.

Opinó que el regreso a clases es beneficioso para todos, niños, jóvenes y hasta para los mismos padres de familia.

«Ya van a empezar a decir que qué barbaridad que van a regresar si las escuelas están abandonadas. Pues vamos todos a limpiarlas, y que los gobiernos estatales y federales destinen recursos, porque se trata de una labor fundamental la educación», afirmó AMLO.