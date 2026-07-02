FOAVI-SMSEM fortalece patrimonio de docentes con entrega de 54 créditos de vivienda

Otorgó financiamientos sin intereses por 18 millones de pesos para construcción, ampliación y regularización de vivienda en beneficio del magisterio.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) realizó la entrega de créditos del Fondo de Apoyo a la Vivienda (FOAVI-SMSEM) a 54 maestras y maestros afiliados, con el objetivo de fortalecer su patrimonio familiar mediante acciones de construcción, ampliación, remodelación y regularización de vivienda.



La octava emisión del programa se llevó a cabo el 1 de julio en la capital mexiquense, donde se distribuyeron aproximadamente 18 millones de pesos para respaldar distintos proyectos habitacionales de las y los docentes beneficiados.



Durante el evento, encabezado por el secretario general del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, se destacó que los créditos se otorgan sin intereses y con esquema de descuento vía nómina, lo que facilita el acceso a financiamiento seguro y accesible para el magisterio estatal.



El dirigente sindical señaló que el acceso a una vivienda digna es una prioridad para las familias docentes, y afirmó que este programa forma parte de las prestaciones impulsadas por la organización para atender las necesidades del gremio.



Asimismo, reconoció el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para mantener y fortalecer los programas de apoyo al magisterio, destacando la coordinación institucional como clave para su continuidad.



En esta edición se otorgaron 27 créditos para autoconstrucción, cuatro para ampliación, 12 para terminación de obra, ocho para remodelación, además de apoyos para enganche, liberación de gravamen y escrituración.



El SMSEM reiteró su compromiso de continuar impulsando esquemas de apoyo que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los docentes mexiquenses, e invitó a sus afiliados a acercarse para conocer los programas vigentes.