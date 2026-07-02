Sheinbaum celebra octavo aniversario de la 4T, fortalece al INEHRM como instituto de investigación y docencia

Tiene el propósito de ampliar la formación académica, fortalecer la investigación histórica y preservar la memoria del país.

En el marco del octavo aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto mediante el cual el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) se incorpora como institución de investigación y docencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).



Con esta transformación, el instituto ampliará sus funciones académicas y de investigación, ofreciendo licenciaturas, maestrías, diplomados y seminarios permanentes, con el objetivo de formar especialistas en historia y fortalecer el estudio de los procesos sociales y políticos que han marcado el desarrollo del país.



Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la titular del Ejecutivo señaló que la decisión de formalizar este cambio el 1 de julio tiene un significado especial, al coincidir con el aniversario del triunfo electoral que dio origen al movimiento de la Cuarta Transformación.



“Hace ocho años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y también el triunfo del pueblo. La mejor manera de conmemorarlo es fortaleciendo una institución dedicada a investigar y preservar nuestra historia”, expresó.



La Presidenta destacó que el nuevo modelo permitirá consolidar al INEHRM como uno de los centros públicos de investigación del país, impulsando la generación de conocimiento histórico con rigor académico y promoviendo una mayor vinculación con la educación superior.



Recordó que durante el presente año su administración autorizó la apertura de 200 nuevas plazas para los institutos nacionales de investigación, una medida que, afirmó, representa un impulso sin precedente para el fortalecimiento de la comunidad científica y humanística, luego de más de 15 años sin ampliaciones de este tipo.



El Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, la investigación científica y humanística, así como con la preservación de la memoria histórica como un elemento esencial para comprender el pasado, fortalecer la identidad nacional y contribuir al desarrollo del país.