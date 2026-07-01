GUARDIA NACIONAL FORTALECE LA SEGURIDAD Y AYUDA A REDUCIR 46% LOS HOMICIDIOS DOLOSOS: SHEINBAUM

Destacó su consolidación como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad y reconoció la labor de sus más de 125 mil integrantes.

En el marco del 7° Aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de las y los integrantes de esta institución, al destacar que su labor ha contribuido a la reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos registrados en el país como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.



Durante la ceremonia realizada en Huehuetoca, Estado de México, la titular del Ejecutivo federal afirmó que la creación de la Guardia Nacional representa una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas y un paso decisivo para fortalecer la paz, la seguridad y el Estado de derecho.



Sheinbaum Pardo destacó que la Guardia Nacional constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se complementa con la atención a las causas que generan la violencia, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.



La presidenta reconoció el trabajo que diariamente realizan mujeres y hombres de la corporación en labores de prevención del delito, combate a la delincuencia, atención de emergencias y apoyo a la población durante desastres naturales, siempre con el compromiso de proteger la vida, el patrimonio y los derechos de las y los mexicanos.



Resaltó que, a siete años de su creación, la Guardia Nacional cuenta con 125 mil elementos, distribuidos en 53 coordinaciones territoriales y 590 cuarteles en todo el país, lo que ha permitido ampliar su capacidad operativa y fortalecer la presencia institucional en beneficio de la ciudadanía.



El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, siete de cada diez mexicanas y mexicanos confían en la Guardia Nacional, el nivel más alto de confianza registrado para una institución de seguridad pública.



El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, destacó que desde su creación la corporación ha logrado la detención de más de 45 mil personas vinculadas con actividades delictivas, el aseguramiento de 23 mil armas de fuego, el decomiso de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de narcóticos.