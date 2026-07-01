Nuevo León impulsa emprendimiento con plataforma de trámites 100% digitales NLínea

Promueve la digitalización de servicios para reducir tiempos, eliminar traslados y facilitar la apertura de nuevos negocios.

Con el objetivo de agilizar la apertura de empresas y fortalecer el desarrollo económico, el Gobierno de Nuevo León, a través del Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, invitó a emprendedores a utilizar la plataforma digital NLínea, que permite realizar trámites gubernamentales sin necesidad de acudir a oficinas.



El funcionario destacó que el portal nlinea.nl.gob.mx reduce la burocracia, acorta los tiempos de respuesta y evita traslados innecesarios, permitiendo a los usuarios enfocarse en el crecimiento de sus proyectos productivos.



“En Nuevo León queremos que emprender sea cada vez más sencillo; por eso impulsamos herramientas digitales que eliminen obstáculos y faciliten el desarrollo de los negocios”, señaló.



Entre los trámites disponibles en la plataforma se encuentran la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, autorizaciones en materia de impacto ambiental, dictámenes de factibilidad para nuevos desarrollos, contratación de servicios de agua y drenaje para uso comercial e industrial, así como el registro de planes de contingencia en materia de Protección Civil.



El Gobierno estatal subrayó que la modernización administrativa forma parte de una estrategia para construir un gobierno más eficiente, cercano e innovador, que impulse la inversión y la generación de empleos en la entidad.