Granizada provoca colapso de techumbre en PILARES Tlalpexco, en la GAM

La intensa lluvia ocasionó el desplome de una estructura en Gustavo A. Madero; no se reportaron personas lesionadas y continúa activa la alerta por precipitaciones.

Las fuertes lluvias y la intensa granizada registradas la tarde de este martes en el norte de la Ciudad de México provocaron el colapso de la techumbre del centro comunitario PILARES Tlalpexco, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades capitalinas.



De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, el peso acumulado del granizo ocasionó el desplome de la estructura metálica que cubría la cancha de usos múltiples del inmueble, localizado en la colonia Tlalpexco. Tras el incidente, personal de Protección Civil y de servicios de emergencia realizó una inspección para descartar riesgos adicionales y confirmar que no hubiera personas atrapadas.



Como medida preventiva, el área fue acordonada y las actividades del centro comunitario quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras personal de la alcaldía llevará a cabo el retiro de la estructura colapsada y la evaluación de los daños materiales.



Las precipitaciones también ocasionaron una importante acumulación de granizo en distintos puntos de Cuautepec y Acueducto de Guadalupe, donde se registraron encharcamientos, afectaciones a la movilidad y calles cubiertas por una capa de hielo que dificultó la circulación vehicular.



Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activa la Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta y Venustiano Carranza.



Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por zonas inundadas, mantenerse alejada de árboles, estructuras inestables y espectaculares, además de extremar precauciones al conducir. Asimismo, informaron que los cuerpos de emergencia continúan con el monitoreo permanente de las zonas afectadas para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias.