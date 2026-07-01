Zinacantepec impulsa reforestación 2026 y acciones por un municipio más verde

Participó en la Campaña de Reforestación 2026 del Estado de México con jornadas comunitarias orientadas a la conservación de bosques.

El municipio de Zinacantepec se sumó a la Campaña de Reforestación 2026 del Estado de México mediante una jornada ambiental en la que participaron familias y habitantes de la demarcación, con el objetivo de contribuir a la conservación de las áreas verdes y los bosques de la región.



El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la protección del medio ambiente, mediante la plantación de árboles y la participación activa de la comunidad.



Durante la jornada se registró una amplia participación ciudadana, en la que familias del municipio colaboraron en las labores de reforestación, en coordinación con las estrategias impulsadas a nivel estatal.



El alcalde señaló que la siembra de árboles representa una acción fundamental para preservar los recursos naturales, mejorar la calidad ambiental y construir un entorno más saludable para las futuras generaciones.



Asimismo, hizo un llamado a mantener la participación social en este tipo de actividades, al subrayar que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, clave para avanzar hacia un Zinacantepec más sustentable y con mayor calidad de vida.