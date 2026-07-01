Caen 6 “huachicoleros” tras robo a transportista en Edoméx: operaban con 7 vehículos

C5 rastrea el atraco en tiempo real y desmantela célula criminal que robaba portacontenedores en Edoméx.

Seis hombres fueron detenidos tras un operativo coordinado entre el C5 y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, luego del robo con violencia de un portacontenedor en la autopista México–Querétaro.



El seguimiento mediante cámaras de videovigilancia permitió ubicar la ruta de escape y detectar los vehículos involucrados, lo que llevó a desplegar un operativo que culminó con la recuperación de la unidad robada y el aseguramiento de siete vehículos presuntamente utilizados en diversos atracos.



Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, Gerardo “N”, Víctor “N”, José “N”, César “N” y otro Jesús “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.



De acuerdo con las primeras investigaciones, la célula delictiva estaría relacionada con al menos cuatro robos a transportistas con violencia registrados en Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.



Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la estructura completa del grupo criminal.