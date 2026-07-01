ASF fortalece combate a la corrupción; presenta 21 denuncias por presunto daño al erario

Las irregularidades detectadas durante la Cuenta Pública 2025 superan los 600 mdp y destacó los primeros resultados del nuevo modelo de fiscalización.

La Auditoría Superior de la Federación informó que presentó 21 denuncias penales por presuntos daños al erario superiores a 600 millones de pesos, derivados de irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, que involucran a los tres órdenes de gobierno.



Durante la primera entrega de resultados, el Auditor Superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que también se iniciaron 31 expedientes de investigación y 30 procedimientos por presuntas responsabilidades administrativas graves, principalmente por posibles actos de colusión en contrataciones públicas.



Explicó que estas acciones fueron posibles gracias a la reciente reforma en materia de fiscalización, que permite a la ASF iniciar investigaciones y presentar denuncias sin esperar la conclusión de las auditorías.



Para 2025, la ASF realizará 2244 auditorías, incluidas revisiones a todas las dependencias del Gobierno Federal mediante un modelo de Auditoría Integral, además de fiscalizar a estados, municipios y organismos que ejercen recursos federales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.



Hernández Palacios señaló que este nuevo esquema alcanzará la revisión de 1733 entes públicos, entre dependencias federales, gobiernos estatales, municipios, alcaldías y organismos que administran recursos federales, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.



Como parte de la primera entrega de informes, la ASF revisó la distribución de participaciones federales en las 32 entidades del país y verificó cerca de 30 mil transferencias de recursos destinadas a 2478 municipios y alcaldías.



Finalmente, el Auditor Superior anunció la creación de nuevas áreas especializadas en investigación y auditoría forense, así como la instalación del Comité de Gestión por Competencias, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de la institución.