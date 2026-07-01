FGR asegura casi 18 mil litros de combustible robado

Se destapó una red de huachicol con conexión directa a un poliducto en Atotonilco el Alto.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de 17 mil 950 litros de hidrocarburo durante un cateo en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento ilegal de combustible en este municipio.



El hallazgo se realizó tras un operativo de la Guardia Nacional en la comunidad de Ciénega del Pastor, donde fue detectada una manguera de alta presión conectada de forma clandestina al poliducto Salamanca–Guadalajara.



Durante la intervención, autoridades localizaron un vehículo, 24 contenedores y el inmueble donde se resguardaba el combustible, además de inhabilitar la toma clandestina que alimentaba el punto de extracción ilegal.



El Ministerio Público Federal continúa con las investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo e identificar a los responsables de esta operación de robo de combustible.