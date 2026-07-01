Estudiantes de la UAEMéx conquistan el primer lugar con innovadora app de orientación vocacional

El proyecto I’m Professional, desarrollado por alumnos del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, fue reconocido por brindar orientación vocacional.

Estudiantes del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado en Amecameca, obtuvieron el primer lugar en la categoría Ciencia y Tecnología de la Feria Emprende-Dual 2026 con I’m Professional, una aplicación diseñada para orientar a estudiantes de bachillerato en la elección de su carrera profesional.



El proyecto fue reconocido por integrar pruebas vocacionales, asesoría socioemocional, proyectos de vida y análisis del mercado laboral, herramientas que favorecen una toma de decisiones informada y buscan disminuir la deserción universitaria. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y cuenta con mecanismos de protección de datos de sus usuarios.



La plataforma fue desarrollada por Alma Regina Campero Ruiz, Naomi Aldebarán Avilés Damián, Fernando Moreno Santamaría y Carlos Zain Zavala Rodríguez, bajo la asesoría de Martha Elba Ruiz Riva Palacio.



La Feria Emprende-Dual 2026, organizada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, reunió proyectos de distintos subsistemas educativos para impulsar el emprendimiento y la innovación entre estudiantes de nivel medio superior.



Además del proyecto ganador, la UAEMéx participó con otras iniciativas destacadas, entre ellas PRO3TIX, enfocada en la fabricación de prótesis mediante impresión 3D; Xöpalli, un impermeabilizante ecológico elaborado con nopal; y RAIZA, un jabón hipoalergénico elaborado con ingredientes naturales, reafirmando el compromiso de la institución con la innovación y el desarrollo de soluciones con impacto social.