Se fortalece la atención universal y gratuita para la prevención y tratamiento del VIH: Kershenobich

Reafirmó su compromiso de garantizar acceso continuo, gratuito y sin distinción a pruebas, tratamientos antirretrovirales y servicios de seguimiento.

El secretario de Salud, David Kershenobich, reiteró la estrategia federal para eliminar el VIH como problema de salud pública hacia 2030, mediante un modelo integral que prioriza la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento continuo y el control viral.



El funcionario subrayó que el Estado mexicano garantiza la realización gratuita de pruebas de detección, así como el acceso universal a medicamentos antirretrovirales, sin importar la derechohabiencia o la institución de seguridad social a la que pertenezcan las personas.



Explicó que el modelo de atención al VIH es un ejemplo del Servicio Universal de Salud, al permitir la coordinación entre instituciones del sistema público para asegurar atención continua, seguimiento clínico y acceso oportuno a los tratamientos en todo el país.



Asimismo, informó que el abasto de medicamentos está garantizado mediante esquemas de compra consolidada y distribución nacional, lo que permite mantener la continuidad de los tratamientos sin interrupciones.



Señaló que se propone ampliar la entrega de medicamentos a periodos de al menos tres meses, según valoración médica, con el objetivo de mejorar la adherencia terapéutica y reducir traslados innecesarios a unidades de salud.



Destacó que el control oportuno del VIH también es una herramienta clave de prevención, al recordar el principio de “Indetectable = Intransmisible”, que establece que una persona con carga viral indetectable no transmite el virus.



Exhortó a la población sexualmente activa a realizarse la prueba de detección, la cual es gratuita, confidencial y está disponible en unidades de primer nivel y en instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.



Finalmente, destacó que México cuenta con herramientas de prevención como la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP), disponibles en el sistema público de salud, lo que consolida un modelo integral que garantiza prevención, detección y atención universal.