FGR “barre” con casino clandestino y asegura 12 tragamonedas

Operativo en el centro de Cerro Azul deja al descubierto máquinas ilegales de juego; todo fue asegurado durante un cateo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia Centro donde fueron aseguradas 12 máquinas tragamonedas presuntamente operadas de manera ilegal.



El operativo se realizó tras una orden de un juez federal, derivada de posibles violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.



En la acción participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, así como fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia.



Las máquinas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.



La FGR reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades ilícitas de manera presencial o anónima en sus instalaciones en Veracruz o a través de sus canales oficiales.