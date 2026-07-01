Miguel Hidalgo y Cuajimalpa ponen en marcha “Trabajando sin Límites” para mejorar zona limítrofe

Ambos gobiernos coordinan acciones de bacheo, alumbrado, poda y mantenimiento urbano para mejorar la seguridad y movilidad en zonas compartidas.

Los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, dieron inicio al programa conjunto “Trabajando sin Límites”, con el objetivo de atender de manera coordinada las necesidades urbanas de las zonas limítrofes entre ambas demarcaciones.



El esquema contempla acciones de bacheo, reiluminación, desazolve, poda, recuperación de espacios públicos, balizamiento y mantenimiento urbano, con el fin de mejorar la movilidad, seguridad e imagen urbana en beneficio de miles de habitantes y personas que transitan diariamente por la zona.



Las autoridades señalaron que este modelo de colaboración permitirá atender de forma más rápida los reportes ciudadanos, evitando que los límites administrativos retrasen la solución de problemáticas en vía pública.



El alcalde Mauricio Tabe destacó que la coordinación entre ambas demarcaciones busca dar resultados inmediatos a la ciudadanía, especialmente en temporada de lluvias, cuando incrementan los daños en vialidades.



Por su parte, Carlos Orvañanos subrayó que esta etapa de trabajo conjunto fortalece la seguridad, movilidad y servicios urbanos en beneficio de colonias como Bosques de las Lomas y zonas aledañas, donde diariamente confluyen miles de personas.



Ambos gobiernos coincidieron en que este programa consolida un modelo de cooperación interinstitucional que prioriza las soluciones por encima de las fronteras territoriales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.