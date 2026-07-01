Layda Sansores encabeza ceremonia por el 7° aniversario de la Guardia Nacional en Campeche

La gobernadora reconoció el trabajo de la corporación y destacó su papel en la construcción de la paz y la seguridad en el estado.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, encabezó la ceremonia conmemorativa por el séptimo aniversario de la creación de la Guardia Nacional, realizada en las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería.



Durante el acto, la mandataria estatal reconoció la labor, disciplina y compromiso de la corporación en favor de la seguridad de las familias campechanas y entregó reconocimientos a elementos destacados por su desempeño.



En la ceremonia, mandos de la Guardia Nacional, encabezados por el coordinador territorial en la Región Sureste, Juan Carlos Guzmán Giadan, agradecieron la presencia de la gobernadora y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando por la seguridad del estado.



Las autoridades militares destacaron que la Guardia Nacional, creada el 30 de junio de 2019, es una institución clave para la construcción de la paz en el país, y reiteraron su disposición de seguir colaborando con el gobierno estatal bajo el principio de “justicia y paz”.