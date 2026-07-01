IEEM fortalece el Proceso Electoral 2027 con nuevos lineamientos, designaciones y voto en el extranjero

Aprobó acciones para garantizar la paridad de género y dio continuidad al mecanismo de voto de las y los mexiquenses residentes en el exterior.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó los Lineamientos para garantizar la postulación e integración paritaria e incluyente de diputaciones locales y ayuntamientos, designó a las personas titulares de la Dirección de Partidos Políticos y de la Unidad de Comunicación Social, además de autorizar la implementación del voto de las y los mexiquenses residentes en el extranjero para la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el Proceso Electoral Local 2026-2027.



Las consejerías electorales coincidieron en que los nuevos lineamientos fortalecen la igualdad sustantiva y consolidan mecanismos que favorecen la participación política de las mujeres mediante criterios de alternancia, acciones afirmativas y ajustes de paridad que permiten corregir posibles escenarios de subrepresentación, siempre con pleno respeto a la voluntad ciudadana y al marco constitucional.



El Consejo General designó a Jackeline Gabriela Álvarez Avilés como titular de la Dirección de Partidos Políticos y a Jesús Filiberto Trinidad Pérez al frente de la Unidad de Comunicación Social del IEEM, tras un proceso de evaluación que incluyó la revisión documental, el cumplimiento de requisitos legales y entrevistas para valorar la experiencia, conocimientos y capacidades de las personas aspirantes.



Amalia Pulido Gómez, destacó que el procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia, apertura institucional y objetividad, con la participación directa de las consejerías electorales, con el propósito de fortalecer áreas estratégicas rumbo a los próximos comicios.



Se aprobó la implementación del voto de las y los mexiquenses residentes en el extranjero para la elección de diputaciones locales por representación proporcional, mecanismo que dará continuidad al trabajo coordinado con el Instituto Nacional Electoral y ampliará las posibilidades de participación política de la ciudadanía mexiquense que radica fuera del país.