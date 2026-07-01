CAEM fortalece atención por lluvias y protege servicios esenciales

Señalan que se han atendido 48 emergencias durante la temporada de precipitaciones.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), mantiene un operativo permanente para atender las afectaciones provocadas por las lluvias, con un saldo de 48 eventos atendidos durante la presente temporada, priorizando la protección de hospitales, escuelas y servicios indispensables para las y los mexiquenses.



Mediante el despliegue del Grupo Tláloc, brigadas especializadas realizaron labores de bombeo, desazolve y desalojo de agua en la Clínica 62 del IMSS, en Cuautitlán; el Hospital Regional Bicentenario del ISSSTE, en Tultitlán; el Hospital Psiquiátrico José Sayago, en Acolman, y la Escuela Primaria Agustín Yáñez, en Huehuetoca, permitiendo mantener en operación estas instalaciones estratégicas y reducir riesgos para pacientes, personal médico, estudiantes y docentes.



Asimismo, la CAEM informó que ha intervenido en 148 encharcamientos registrados en 30 municipios, donde se efectuaron trabajos de limpieza, retiro de residuos y desazolve para agilizar el desfogue del agua y disminuir afectaciones a la población.



Como parte de las acciones de recuperación, las Brigadas de Agua Limpia realizaron el lavado y desinfección de 30 cisternas en los municipios de Huixquilucan, Nezahualcóyotl, La Paz y Tlalnepantla, garantizando el suministro de agua potable en condiciones sanitarias adecuadas para las familias.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de proteger la salud, la seguridad y el patrimonio de la población mediante una respuesta oportuna y coordinada ante las contingencias provocadas por la temporada de lluvias.