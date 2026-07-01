México se ubica entre los cinco países con mayor confianza en su gobierno

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum registra 53 por ciento de confianza ciudadana, cifra que supera el promedio de los países de la OCDE.

México se posicionó entre los cinco países con mayor nivel de confianza ciudadana en su gobierno, al alcanzar un 53 por ciento en este indicador, de acuerdo con datos basados en mediciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



El porcentaje obtenido por el Gobierno de México rebasa el promedio de 40.1 por ciento registrado entre los países integrantes de la OCDE, lo que refleja un mayor nivel de confianza de la población en las instituciones públicas y en la gestión gubernamental.



Las mediciones ubican a México por encima de naciones como Suecia, Finlandia y Francia en cuanto a la confianza que la ciudadanía deposita en su gobierno, indicador que evalúa la percepción sobre el desempeño de las autoridades y las instituciones del Estado.



Estos resultados coinciden con la implementación de políticas públicas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas el fortalecimiento de los programas sociales, el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura y la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad, además del fortalecimiento institucional de la Guardia Nacional.



Con este desempeño, México se consolida entre los gobiernos con mayor respaldo ciudadano dentro de la OCDE, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene entre las líderes con mayor nivel de confianza social en el ámbito internacional.