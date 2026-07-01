Cristóbal Castañeda impulsa el fortalecimiento del sistema penitenciario del Edoméx

Evaluó los resultados de los 21 centros penitenciarios y anunció acciones para modernizarlos.

Con el propósito de fortalecer la seguridad, el orden y la reinserción social en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS), el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, encabezó una reunión con las y los titulares de los 21 centros penitenciarios de la entidad y del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, donde se evaluaron los resultados de las supervisiones técnicas, administrativas y operativas correspondientes al primer semestre de 2026.



Durante el encuentro, el funcionario destacó que el fortalecimiento del sistema penitenciario es una prioridad para el Gobierno estatal y anunció la ampliación de espacios en diversos centros, así como el reforzamiento de la infraestructura y de los mecanismos de supervisión para garantizar una operación más eficiente, transparente y con pleno respeto a los derechos humanos.



La Subsecretaría de Control Penitenciario informó que el modelo de evaluación, basado en protocolos nacionales, estándares internacionales y criterios de la CNDH, permitió elevar la calificación general del sistema penitenciario de 7.01 en el primer semestre de 2025 a 8.09 en el mismo periodo de 2026.



Como parte de la estrategia de mejora continua, desde 2025 las supervisiones derivaron en 63 destituciones, 81 rotaciones de personal y cambios de dirección en distintos centros penitenciarios, además de la implementación de un nuevo esquema de inspecciones y una plataforma tecnológica que permitirá monitorear en tiempo real el desempeño de cada centro desde el C5.



Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Estado de México refrenda su compromiso de consolidar un sistema penitenciario más seguro, profesional y eficiente, orientado a fortalecer la reinserción social y el respeto a la legalidad.