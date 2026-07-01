Blake Lively exige más de 8 mdd a Justin Baldoni por gastos legales

La actriz solicita el reembolso de honorarios y costos legales tras el litigio por presunta conducta inapropiada y difamación en el caso de It Ends With Us.

La actriz Blake Lively presentó ante una corte federal en Manhattan una solicitud formal para que el actor y director Justin Baldoni, junto con su productora Wayfarer Studios, le paguen más de ocho millones de dólares por los gastos legales derivados del prolongado proceso judicial entre ambas partes.



El reclamo surge después de que el juez del caso determinara que Baldoni debe cubrir los honorarios de los abogados de Lively, aunque descartó una indemnización adicional por daños. El conflicto legal se originó en 2024, cuando Lively acusó a Baldoni de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película It Ends With Us y de presunta campaña de desprestigio en su contra, acusaciones que fueron desestimadas por la corte.



Por su parte, Baldoni presentó una contrademanda millonaria contra la actriz y su esposo, el actor Ryan Reynolds, por difamación y extorsión, la cual también fue desechada. Actualmente, el tribunal dio plazo hasta el 13 de julio para que la defensa del director responda a la solicitud económica de Lively.