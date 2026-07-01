Delfina Gómez refrenda respaldo del Edoméx a la Guardia Nacional en su Séptimo Aniversario

Acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció la labor de la corporación en la construcción de la paz y la seguridad del país.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la ceremonia conmemorativa por el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, realizada en el Centro de Capacitación Especializada de esta institución, en el municipio de Huehuetoca, donde reiteró el reconocimiento del Gobierno estatal a la labor que diariamente realizan mujeres y hombres para preservar la paz y la seguridad de las familias mexicanas.



Durante el acto oficial, encabezado por la titular del Ejecutivo federal, se destacó la consolidación de la Guardia Nacional como una institución permanente de seguridad pública, cuyo crecimiento ha permitido fortalecer la Estrategia Nacional de Construcción de la Paz mediante una mayor presencia territorial y capacidad operativa en todo el país.



En el marco de esta conmemoración, la Gobernadora reconoció el compromiso, disciplina y vocación de servicio de las y los integrantes de la corporación, quienes desempeñan un papel fundamental en la protección de la soberanía nacional, el combate a la delincuencia y la atención de la población en situaciones de emergencia.



A través de sus redes sociales, Delfina Gómez Álvarez expresó su reconocimiento a la institución y destacó que la Guardia Nacional representa uno de los pilares de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México.



Durante la ceremonia se informó que la Guardia Nacional pasó de poco más de 78 mil elementos al iniciar operaciones en 2019 a más de 120 mil efectivos desplegados en todo el territorio nacional, con una estructura integrada por ocho coordinaciones territoriales, 32 coordinaciones estatales, 53 coordinaciones de unidad, 551 compañías y 590 instalaciones. Asimismo, se anunció que la meta es alcanzar 170 mil elementos y 886 instalaciones al término de la presente administración federal.



Como parte del acto conmemorativo, autoridades federales entregaron 55 condecoraciones, distinciones al desempeño y menciones honoríficas a integrantes y organismos de la Guardia Nacional, en reconocimiento a su profesionalismo, disciplina y compromiso con la seguridad y el bienestar de la población.