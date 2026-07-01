Cuauhtémoc refuerza acciones de infraestructura urbana ante alta afluencia de visitantes

La alcaldía rehabilitó luminarias, vialidades y drenaje en 28 colonias para mantener en buen estado los servicios públicos en una demarcación de alta movilidad.

Ante el flujo diario de millones de personas que transitan por la demarcación, la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, reforzó las acciones de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura urbana en distintas colonias.



Durante la última semana, personal de la Dirección General de Servicios Urbanos rehabilitó 228 luminarias en 28 colonias y realizó trabajos de desazolve, bacheo, balizamiento, reparación de banquetas, mantenimiento de áreas verdes y atención de árboles.



Como parte de estas labores, se llevaron a cabo 2 mil 507 metros de desazolve en colonias como Hipódromo Condesa, Centro, Roma Norte, Doctores y Santa María la Ribera, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del drenaje durante la temporada de lluvias.



Asimismo, se rehabilitaron 428 metros cuadrados de carpeta asfáltica, se construyeron banquetas en zonas como Condesa y Buenos Aires, y se reforzaron acciones de balizamiento para mejorar la seguridad vial en diversas colonias.



La alcaldía también informó la atención de árboles en riesgo, podas preventivas, limpieza de áreas verdes y el retiro constante de residuos sólidos en parques, plazas y espacios públicos.



La administración local destacó que estas acciones forman parte de un programa permanente para mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana, en una demarcación que diariamente recibe entre cinco y seis millones de personas.