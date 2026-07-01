Más de un millón celebran en calles de CDMX el triunfo de la Selección Nacional

La capital vivió una jornada de euforia con concentraciones masivas tras la victoria de México sobre Ecuador.

La Ciudad de México registró una asistencia superior a un millón de personas que salieron a las calles para celebrar el triunfo de la Selección Nacional, en una jornada marcada por la emoción y el ambiente festivo en distintos puntos de la capital.



Los principales puntos de reunión fueron el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, así como diversas calles de Paseo de la Reforma, donde se vivieron celebraciones multitudinarias.



En el Zócalo capitalino, considerado el Fan Fest más grande de la ciudad, se registró lleno total pese a la lluvia, mientras miles de personas siguieron el encuentro en pantallas instaladas en las 16 alcaldías y 18 sedes distribuidas en la capital.



Tras el pitazo final, los festejos se intensificaron con fuegos artificiales en los colores de la bandera nacional, mientras la afluencia continuó durante la noche hacia el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.



Para garantizar la seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 7 mil 500 elementos en el Estadio Ciudad de México, además de operativos en el Zócalo y Paseo de la Reforma, con apoyo de cuerpos especializados como tránsito, ERUM, Policía Turística y Metropolitana.



Las autoridades capitalinas destacaron que el operativo permitió el desarrollo de las celebraciones en un ambiente de orden, privilegiando la seguridad de asistentes, turistas y ciudadanía en general.