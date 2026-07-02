Delfina Gómez supervisa atención a familias evacuadas por fuga de gas en Nezahualcóyotl

La emergencia fue controlada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno; tras verificar condiciones de seguridad, las familias comenzaron a regresar a sus hogares.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó las acciones de atención implementadas para proteger a las familias evacuadas tras la fuga de gas natural registrada en la colonia Benito Juárez, donde recorrió la zona afectada y visitó el albergue temporal habilitado en el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).



Durante su recorrido, la Mandataria estatal constató la atención brindada a la población, la cual incluyó alimentación, servicios médicos, acompañamiento de personal de emergencias y espacios seguros para las personas evacuadas y sus animales de compañía.



“Estamos convencidos de que el trabajo en equipo siempre da buenos resultados. Por ello, quiero agradecer a todas y todos quienes participaron para salvaguardar la integridad de las familias afectadas”, expresó la Gobernadora.



La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo informó que la emergencia fue controlada oportunamente mediante un operativo conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, lo que permitió eliminar cualquier riesgo para la población.



Como parte de las acciones de atención inmediata, con corte a las 15:00 horas permanecían en el albergue 172 personas y 14 seres sintientes, quienes recibieron asistencia integral mientras personal especializado realizaba la evaluación de la zona y los trabajos para reparar el ducto de gas natural.



Tras las inspecciones técnicas y una vez confirmada la eliminación del riesgo, las autoridades autorizaron el retorno seguro de las 179 personas evacuadas, quienes comenzaron a regresar a sus viviendas a partir de las 19:00 horas, siguiendo los protocolos establecidos por Protección Civil.



Las autoridades precisaron que la zona donde se realizan las labores de reparación permanecerá acordonada, a fin de que personal especializado de la empresa responsable concluya los trabajos de rehabilitación del ducto de gas natural bajo condiciones de seguridad, luego de eliminar la presión del gas remanente.



El Gobierno del Estado de México informó que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y municipales para supervisar las labores de reparación y garantizar la seguridad de las familias, así como el restablecimiento total de las condiciones en la zona afectada.



Durante la supervisión acompañaron a la Gobernadora el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, y el rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Agustín Jehú Covarrubias Sotelo, quienes reconocieron la coordinación interinstitucional que permitió atender la emergencia de manera oportuna y salvaguardar la integridad de la población.