Fernando Flores entrega rehabilitación de la Delegación de San Gaspar Tlahuelilpan

El espacio renovado beneficiará a más de 11 mil habitantes al brindar instalaciones dignas que fortalecen la atención, la vida comunitaria y la identidad de la delegación.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, entregó la rehabilitación de la Delegación Municipal de San Gaspar Tlahuelilpan, obra que mejora las condiciones para la atención ciudadana y beneficia de manera directa a más de 11 mil habitantes de esta histórica comunidad.



Durante la inauguración, el alcalde destacó que San Gaspar Tlahuelilpan ocupa un lugar especial por su historia, identidad y tradición, por lo que reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura pública y acerquen mejores servicios a las familias.



La rehabilitación de la Delegación Municipal ofrece un espacio digno y funcional para la atención de las y los ciudadanos, además de contribuir al fortalecimiento de la vida comunitaria y a la preservación de la identidad de una de las delegaciones más representativas de Metepec.



Fernando Flores aseguró que su administración seguirá trabajando de la mano con las y los vecinos para llevar resultados a cada comunidad del municipio, mediante obras y acciones que respondan a las necesidades de la población.



Con esta entrega, el Gobierno de Metepec refrenda su compromiso de mejorar los espacios públicos y consolidar una atención cercana, eficiente y de calidad para las familias metepequenses.