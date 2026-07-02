Grupo Chedraui invertirá en Edoméx 7800 mdp: Laura González

El proyecto contempla la apertura de 245 nuevas sucursales y la generación de alrededor de 15 mil empleos.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, anunció una inversión estimada de 7 mil 800 millones de pesos por parte de Grupo Chedraui, con la que se impulsará un ambicioso programa de expansión comercial que fortalecerá la economía estatal, promoverá la generación de empleo y ampliará la oferta de servicios para las familias mexiquenses.



El proyecto contempla la apertura de 245 nuevas sucursales en diversos municipios de la entidad durante los próximos años, así como la creación de aproximadamente 15 mil empleos directos e indirectos, lo que contribuirá al desarrollo económico de regiones urbanas, conurbadas y rurales.



Entre los municipios considerados para esta expansión se encuentran Toluca, Amecameca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Ozumba, Villa Victoria, Atlacomulco, Ixtlahuaca y otras localidades estratégicas, que se sumarán a las 131 tiendas con las que actualmente opera la empresa en territorio mexiquense.



Durante el anuncio, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que únicamente para los años 2026 y 2027 Grupo Chedraui tiene prevista la apertura de más de 75 establecimientos en distintos formatos comerciales, con una inversión cercana a mil 400 millones de pesos, como parte de la primera etapa del proyecto.



La funcionaria subrayó que el Estado de México se mantiene como líder nacional en el sector de tiendas de autoservicio, al concentrar 4 mil 183 unidades económicas, las cuales generan empleo para más de 72 mil personas, consolidando a la entidad como uno de los principales motores comerciales del país.



Asimismo, señaló que la confianza del sector empresarial se ha fortalecido durante la presente administración, ya que entre septiembre de 2023 y abril de 2026 las empresas nacionales han destinado alrededor de 6 mil millones de pesos en inversiones para la apertura y ampliación de tiendas de autoservicio en la entidad.



González Hernández afirmó que este nuevo proyecto refleja el clima de confianza y certidumbre que ofrece el Estado de México para la inversión, gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno estatal para facilitar el desarrollo empresarial, atraer capital productivo y promover la generación de oportunidades para la población.



Por su parte, Jaime Lozano Patiño, Director Nacional de Expansión de Grupo Chedraui, señaló que esta inversión representa mucho más que un crecimiento comercial, al constituir una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia de la empresa en el Estado de México y contribuir al desarrollo de las comunidades donde tendrá presencia.



Explicó que la expansión permitirá acercar una mayor oferta de productos y servicios a miles de familias mexiquenses, además de fortalecer las cadenas de proveeduría local, impulsar a pequeños y medianos proveedores y generar una mayor derrama económica en las distintas regiones del estado.



Con este anuncio, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de seguir consolidando un entorno favorable para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para impulsar un desarrollo regional incluyente y sostenible.