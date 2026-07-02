CARLOS SLIM PIDE FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL Y ACELERAR LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Afirmó que México debe prepararse para el nuevo escenario comercial con EUA, fortalecer su capacidad productiva y reducir la dependencia de las importaciones.

El empresario Carlos Slim Helú llamó a fortalecer la industria mexicana mediante una estrategia de sustitución de importaciones y advirtió que el país deberá adaptarse al nuevo escenario que enfrenta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el gobierno estadounidense anunciara que el acuerdo continuará sujeto a revisiones periódicas.



Durante su participación en la conmemoración del Día de las Ingenierías, organizada por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), el presidente honorario de Grupo Carso señaló que México debe aprovechar su capacidad industrial para disminuir el déficit comercial que mantiene con diversos países y reforzar la producción nacional.



Slim explicó que, tras la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México amplió su red de acuerdos comerciales con distintas economías, lo que permitió una mayor apertura de mercados, pero también incrementó la dependencia de productos manufacturados en el extranjero.



Agregó que la globalización permitió que diversos países, particularmente China, fortalecieran su capacidad manufacturera al convertirse en proveedores del mercado internacional, mientras que otras economías redujeron parte de su actividad industrial.



Respecto al futuro del T-MEC, Slim consideró que la relación económica entre México y Estados Unidos continuará siendo estratégica, independientemente del mecanismo bajo el cual se mantenga el acuerdo comercial.



“La actividad comercial entre México y Estados Unidos va a continuar. Habrá tratados, acuerdos o mecanismos distintos, pero el intercambio económico seguirá siendo una realidad”, expresó.



El empresario destacó que el tratado comercial ha sido altamente favorable para México, al consolidar un importante superávit comercial con Estados Unidos, el cual estimó en alrededor de 250 mil millones de dólares, resultado del crecimiento de las exportaciones manufactureras y de la integración de las cadenas de suministro entre ambos países.



Las declaraciones de Slim se producen luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informara que el gobierno estadounidense mantiene vigente el T-MEC, aunque con un esquema de revisiones periódicas que permitirá evaluar su funcionamiento y realizar ajustes cuando sea necesario.



Finalmente, subrayó que la ingeniería, la innovación y el desarrollo tecnológico serán factores determinantes para elevar la competitividad del país y consolidar una industria nacional más sólida, capaz de responder a los desafíos del nuevo entorno económico global.