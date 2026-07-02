DIF Toluca da inicio al programa “Alimentación Escolar para el Bienestar”

Se entregarán 115 mil desayunos fríos durante el ciclo escolar para fortalecer la nutrición, el desarrollo y el rendimiento académico de la niñez toluqueña.

El Sistema Municipal DIF Toluca, encabezado por su presidenta Rocío Pegueros Velázquez, puso en marcha el programa “Alimentación Escolar para el Bienestar”, mediante el cual se distribuirán 115 mil desayunos fríos en beneficio de 637 alumnas y alumnos de la Escuela Primaria General José Vicente Villada.



La presidenta del DIF Toluca destacó que la entrega de estos apoyos se realizará de manera diaria durante el ciclo escolar, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de la niñez y mejorar su desempeño escolar, al asegurar una alimentación adecuada desde el inicio de la jornada educativa.



Señaló que una buena nutrición es fundamental para el aprendizaje, ya que permite a las y los estudiantes contar con la energía necesaria para concentrarse, participar en clase y desarrollar plenamente sus capacidades.



Los desayunos están integrados por leche sabor fresa, galletas integrales, hojuelas de avena, amaranto y mezcla de frutas, productos balanceados que favorecen el crecimiento físico y mental de la infancia, además de representar un apoyo económico para las familias.



Asimismo, la titular del DIF informó que durante 2026 el programa beneficiará a más de 23 mil 700 alumnas y alumnos de distintos planteles del municipio, con lo que se reafirma el compromiso del DIF Toluca y del gobierno municipal encabezado por el alcalde Ricardo Moreno Bastida de fortalecer las acciones en favor de las infancias.