Impulsa Semov movilidad gratuita con más de 65 millones de viajes y transbordos sin costo en Edoméx

El programa de gratuidad en Mexibús y Mexicable cumple dos años beneficiando a personas adultas mayores, con discapacidad y niños menores de cinco años en el Valle de México.

El programa de gratuidad y libre transbordo en los sistemas de transporte Mexibús y Mexicable, impulsado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, cumplió dos años de operación con más de 65 millones de viajes gratuitos y transbordos sin costo, en beneficio de personas adultas mayores, con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, encabezada por Juan Hugo de la Rosa García, este esquema ha generado un ahorro superior a 649 mil 654 millones de pesos para los sectores beneficiados, al tiempo que garantiza el derecho a la movilidad de la población más vulnerable.



El programa, que inició el 1 de julio de 2024, ha permitido realizar 32 millones 692 mil viajes gratuitos y 32 millones 366 mil transbordos libres en los 11 puntos de conexión de ambos sistemas de transporte.



Los principales beneficiarios provienen de municipios como Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan, entre otros.



El grupo con mayor uso del beneficio corresponde a las personas adultas mayores, con más de 28 millones de viajes, seguido de personas con discapacidad y menores de cinco años.



Autoridades estatales destacaron que este programa ha mejorado la calidad de vida de las y los usuarios al ofrecer traslados más accesibles, seguros y económicos, además de fortalecer la economía familiar y la movilidad en el Valle de México.