Clara Brugada llama a festejar con responsabilidad triunfos de la Selección Mexicana

Pidió evitar excesos en celebraciones masivas, anunció que se reforzarán las estrategias de seguridad y protección civil en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad los triunfos de la Selección Mexicana, luego de una jornada que reunió a más de un millón 400 mil personas en distintos puntos de la capital, considerada la mayor concentración registrada en la historia de la ciudad y del país.



Brugada Molina subrayó que los festejos deben realizarse con prudencia, evitando excesos y moderando el consumo de alcohol, además de mantener una cultura de cuidado colectivo en eventos de alta concurrencia. “Hacemos un llamado a celebrar con responsabilidad”, expresó.



La mandataria lamentó el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos realizados en torno a Paseo de la Reforma, y expresó sus condolencias a las familias, a quienes aseguró acompañamiento institucional y apoyo integral. Informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.



Anunció el fortalecimiento de los protocolos de protección civil, salud y seguridad de cara a próximos eventos deportivos, incluido el encuentro de la Selección Mexicana frente a Inglaterra, así como una estrategia reforzada de descentralización de los festejos mundialistas para reducir riesgos y evitar concentraciones excesivas.



De acuerdo con el balance oficial, las celebraciones se distribuyeron en distintos puntos como el Zócalo capitalino, Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Estadio Ciudad de México y 18 festivales futboleros, además de cerca de 60 espacios alternativos con actividades culturales.



La administración capitalina informó que en el operativo participaron más de 35 mil servidores públicos, además de 15 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con despliegues en zonas estratégicas, filtros de control, cierres preventivos del Metro y medidas de Ley Seca en áreas específicas.



Durante la jornada se brindaron más de mil 600 atenciones médicas, se retiraron miles de bebidas alcohólicas en vía pública y se realizaron seis suspensiones a establecimientos por incumplir la normativa vigente. También se reportó la localización de personas extraviadas y el acompañamiento a familiares de víctimas.