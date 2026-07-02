Festejos futboleros tuvieron saldo blanco tras operativo en Edoméx: SSEM

Más de 8 mil personas asistieron a puntos de reunión para la transmisión del México vs Ecuador.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) implementó un operativo especial para garantizar el orden y la paz social durante la transmisión del encuentro de fútbol entre las selecciones de México y Ecuador, con saldo blanco en los distintos puntos de reunión habilitados en la entidad.



Se desplegaron más de 1500 elementos y 238 unidades oficiales, en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil, cuerpos de emergencia y personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).



A través del monitoreo permanente del C5 Toluca y Ecatepec, así como del personal en campo, se supervisaron 18 espacios públicos instalados con megapantallas en municipios como Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Teotihuacán e Ixtapaluca, entre otros.



Durante la jornada se registró la asistencia de más de 8 mil personas, quienes siguieron el encuentro en un ambiente de convivencia familiar y ordenado.



La Secretaría de Seguridad del Estado de México reiteró su compromiso de garantizar la integridad de la población mediante estrategias de prevención, vigilancia permanente y coordinación interinstitucional, asegurando condiciones de paz y convivencia en eventos masivos.