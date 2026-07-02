Guanajuato reafirma liderazgo con el mejor sistema estatal de salud del país

El estado encabeza indicadores de confianza en hospitales públicos y se mantiene entre los tres mejores en transparencia del gasto en salud, de acuerdo con evaluaciones nacionales.

El Gobierno de Guanajuato destacó que la entidad se mantiene como referente nacional al contar con el mejor sistema estatal de salud del país, respaldado por dos indicadores recientes que consolidan su desempeño en atención médica y rendición de cuentas.



De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno en los Establecimientos de Atención Médica, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en el porcentaje de población que declara confianza en sus hospitales públicos.



A este resultado se suma que la entidad se ubica dentro del grupo de “Excelencia Nacional” en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud, posicionándose entre los tres mejores estados del país.



Durante el programa “Conectando con la Gente”, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó estos avances y subrayó que la estrategia estatal se sostiene en la mejora continua, infraestructura adecuada, equipamiento médico y personal de salud altamente capacitado.



El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que estos resultados son producto de un trabajo permanente orientado a brindar atención con calidad y calidez a la población.



La mandataria estatal resaltó los avances en el programa de Rehabilitación Auditiva, que incluye el Tamiz Auditivo Neonatal como herramienta clave para la detección temprana de alteraciones auditivas en recién nacidos.



En materia de dengue, la gobernadora informó una reducción del 83% en los casos registrados durante 2026, con solo 17 confirmados hasta el 22 de junio, resultado de acciones de vigilancia epidemiológica, eliminación de criaderos, nebulización estratégica y control del vector.