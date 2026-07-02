Benito Juárez mantiene operativo permanente por lluvias y emergencias urbanas

La alcaldía reforzó acciones ante la caída de árboles y afectaciones por lluvias, con cuadrillas activas las 24 horas.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, supervisó los trabajos de atención a emergencias derivados de la temporada de lluvias, en un contexto donde la capital también vive celebraciones masivas por el Mundial de Fútbol.



Durante un recorrido en la colonia Del Valle, tras la caída de un árbol, el edil dialogó con vecinos y aseguró que los equipos de emergencia se mantienen activos de forma permanente para atender cualquier incidente. “Seguimos trabajando por ustedes… hoy habrá fuertes lluvias”, expresó.



La demarcación mantiene activo el Operativo Lluvias 2026, instruido por el alcalde, con la participación de Protección Civil, Servicios Urbanos, Blindar BJ 360° y el área de Arbolado, con atención continua a reportes ciudadanos.



En las últimas 24 horas se registró la caída de siete árboles y ramas en colonias como Letrán Valle, Narvarte y Del Valle, lo que ha requerido labores de retiro de escombros, liberación de vialidades y mitigación de riesgos para peatones y automovilistas.



La administración local destacó que la coordinación entre áreas operativas ha permitido respuestas rápidas ante emergencias, con el objetivo de reducir riesgos y mantener el orden urbano durante la temporada de lluvias.



El alcalde subrayó que, independientemente de los eventos masivos o celebraciones en la ciudad, el gobierno de la alcaldía mantiene su prioridad en la atención directa a la ciudadanía y la protección de las familias.



Como parte del sistema de atención permanente, la alcaldía puso a disposición el número de la Base Blindar BJ 360°, 800 0500 225, disponible las 24 horas del día para reportes de emergencia.