Ricardo Moreno entrega el parque Laura Méndez de Cuenca totalmente rehabilitado

Incorpora una nueva cancha de fútbol 7 con pasto sintético, áreas deportivas rehabilitadas, luminarias y mejores áreas verdes.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, entregó la rehabilitación integral del Parque Laura Méndez de Cuenca, ubicado en la delegación San Sebastián, una obra que beneficiará directamente a más de 22 mil habitantes al ofrecer un espacio renovado para la recreación, el deporte y la convivencia familiar.



Como parte de los trabajos realizados, el parque cuenta ahora con una nueva cancha de fútbol 7 con pasto sintético, la quinta de un total de 10 que se construyen en distintos puntos del municipio, además de la rehabilitación de áreas deportivas, la instalación de nuevas luminarias y el mejoramiento de las áreas verdes.



Durante la entrega, el alcalde destacó que la recuperación de los espacios públicos representa una estrategia para fortalecer el tejido social, fomentar estilos de vida saludables y brindar a niñas, niños, jóvenes y familias entornos seguros y dignos para la práctica deportiva y la convivencia.



Ricardo Moreno reiteró que su administración continuará impulsando acciones para rescatar y modernizar parques y espacios comunitarios, con el objetivo de consolidar una ciudad con mayor calidad de vida y mejores oportunidades para todas y todos los toluqueños.



Con estas acciones, el Gobierno de Toluca reafirma su compromiso de recuperar espacios públicos que promuevan el bienestar, el deporte y la integración social, contribuyendo a la construcción de una ciudad más segura, incluyente y con mejores entornos para las familias.