Patricia Zarza impulsa capacitación para operadores del Potrobús de la UAEMéx

La capacitación está dirigida a operadores del transporte universitario para prevenir violencias y consolidar espacios seguros para más de 1.7 millones de usuarios al año.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado, encabezó la capacitación “Construyendo espacios seguros en el transporte universitario”, dirigida a operadoras y operadores del Sistema de Transporte Universitario Potrobús, con el objetivo de fortalecer la prevención de las violencias y promover la igualdad sustantiva en la movilidad universitaria.



Durante la actividad, la rectora destacó que el Potrobús brinda servicio gratuito a más de 1.7 millones de personas al año mediante 16 rutas en el Valle de Toluca y 13 rutas regionales, consolidándose como un sistema fundamental para la comunidad universitaria.



Señaló que garantizar la seguridad en los traslados es una prioridad institucional, al subrayar que la cultura de respeto, igualdad y prevención de violencias debe permear todos los espacios en los que transita la comunidad universitaria.



Patricia Zarza Delgado enfatizó que la igualdad sustantiva debe consolidarse como un eje transversal en la vida universitaria, y que identificar y atender conductas discriminatorias es clave para erradicar cualquier forma de violencia. Asimismo, invitó al personal del Potrobús a aplicar los conocimientos adquiridos en su labor diaria y en su entorno social, contribuyendo a la construcción de espacios más seguros, incluyentes y respetuosos.



Como parte de la capacitación, las y los participantes abordaron temas relacionados con violencia de género en el transporte, masculinidades, diversidades y desigualdades sociales, con el propósito de fortalecer sus capacidades de atención y sensibilización hacia la comunidad universitaria.



El curso fue impartido mediante cuatro módulos especializados: Conceptos básicos de desigualdades, violencia de género en el transporte, masculinidades y diversidades, a cargo de personal especializado de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados.