PLAN ORIENTE TRANSFORMA LA VIDA DE 10 MILLONES DE MEXIQUENSES CON INVERSIÓN HISTÓRICA

El Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México avanza con una inversión histórica de 75 mil 786 millones de pesos, destinada a ejecutar 121 programas y acciones para reducir el rezago en infraestructura, salud, movilidad, vivienda y bienestar social en beneficio de 10 millones de habitantes.

Impulsado de manera coordinada por los gobiernos de México, Estado de México y los municipios participantes, el proyecto contempla acciones en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Entre las principales obras destacan 101 proyectos de agua y drenaje, la entrega de trenes de pavimentación para rehabilitar vialidades, programas de mejoramiento y regularización de viviendas, así como la creación de espacios públicos como el Parque CÓDICE Xochiaca en Nezahualcóyotl.

En materia de salud, el plan contempla la construcción de cuatro hospitales, seis Unidades de Medicina Familiar, 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil, ocho salas de hemodiálisis, además del fortalecimiento de hospitales y clínicas mediante el esquema IMSS-Bienestar.

Las autoridades señalaron que el programa también incorpora acciones para reforzar la seguridad mediante el Mando Unificado Oriente, consolidando una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.