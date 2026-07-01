LeBron James deja a los Lakers y analiza su futuro en la NBA

El astro de la NBA no continuará con Los Ángeles tras ocho temporadas y abre la puerta a un posible fichaje con Golden State.

Los Angeles Lakers confirmaron la salida de LeBron James, quien no regresará para disputar la temporada 24 de su carrera en la NBA, convirtiéndose nuevamente en agente libre en el mercado de verano.



La decisión fue confirmada tras reportes de ESPN, que citan a su agente Rich Paul, mientras que la organización angelina emitió un comunicado reconociendo su legado, destacando el campeonato de 2020 y su impacto histórico en la franquicia. James podrá negociar con equipos a partir de la apertura oficial de la agencia libre, con posibilidad de firmar después del 6 de julio.



Entre los destinos más mencionados aparece Golden State Warriors, franquicia con la que ha tenido intensas rivalidades en Finales pasadas. Además, su posible llegada se vincula con movimientos internos como la decisión de Draymond Green de flexibilizar su contrato para facilitar ajustes en la plantilla.



James, de 40 años, deja a los Lakers tras ocho temporadas en las que logró un campeonato, múltiples récords de franquicia y consolidó su estatus como uno de los jugadores más influyentes en la historia de la NBA. Su trayectoria incluye pasos por Cleveland y Miami, donde también conquistó títulos, y ahora se abre un nuevo capítulo en su carrera profesional.