Ana Muñiz impulsa certeza patrimonial y fortalece coordinación regional en materia de seguridad

El Cabildo de San Mateo Atenco aprobó incentivos para la regularización de predios.

El Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, continúa impulsando acciones para brindar mayor bienestar, certeza jurídica y seguridad a las familias atenquenses mediante acuerdos que fortalecen tanto el patrimonio de la ciudadanía como la coordinación institucional en materia de seguridad pública.



Durante sesión de Cabildo, las y los integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad un acuerdo que permitirá a las personas propietarias de terrenos ejidales que aún no se encuentran inscritos en el padrón catastral regularizar su situación y acceder a la condonación de recargos y otros cargos adicionales.



La medida también será aplicable en las futuras campañas de regularización del impuesto predial y traslado de dominio que se desarrollen durante 2026, representando un importante respaldo para la economía familiar y brindando mayor certeza jurídica sobre el patrimonio de las y los ciudadanos.



En otro momento de la jornada, Ana Muñiz Neyra encabezó la Sexta Sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región XIV Toluca, en cumplimiento de la Ley de Seguridad del Estado de México, donde se revisaron los avances y resultados alcanzados por los ocho municipios que integran esta región, derivados del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.



La alcaldesa destacó que la coordinación institucional es fundamental para fortalecer las estrategias de prevención y combate a la delincuencia, al tiempo que agradeció la participación del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Pedro Guevara, así como la anfitrionía del presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís.