Anuncia STE revisiones anuales del cablebús en CDMX

A partir del 13 de julio iniciarán las revisiones anuales del Cablebús en sus líneas 1, 2 y 3, con cierres escalonados y servicio gratuito de apoyo de RTP.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció el inicio de la revisión anual del Cablebús de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar su operación segura y eficiente en beneficio de las y los usuarios.



Las revisiones comenzarán el 13 de julio y se realizarán de manera escalonada en las tres líneas del sistema: la Línea 3 del 13 al 26 de julio, la Línea 2 del 27 de julio al 9 de agosto, y la Línea 1 del 10 al 23 de agosto.



Durante estos periodos, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio gratuito de apoyo para facilitar la movilidad de la ciudadanía en las zonas afectadas.



Los trabajos contemplan mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas electromecánicos, cabinas, torres, balancines, sistemas de frenado, tensión y componentes de seguridad, así como inspecciones especializadas en infraestructura y estaciones.



En la Línea 3 se intervendrán sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos, además de la rehabilitación de balancines en distintos puntos de la ruta.



En la Línea 2 se realizarán trabajos mayores en sistemas de frenado, poleas motrices y de retorno, así como mantenimiento a sistemas de rescate y sincronización.



En la Línea 1 se llevarán a cabo inspecciones estructurales, pruebas de carga y desplazamiento de cables aéreos, además de la rehabilitación de balancines en la línea troncal.



Las revisiones contarán con el acompañamiento de empresas especializadas internacionales y procesos de recertificación de seguridad realizados por organismos acreditados en tecnología de teleféricos.