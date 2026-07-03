Mara Lezama anuncia creación de universidad Rosario Castellanos en Quintana Roo

Se tendrá la apertura de nuevas unidades académicas en Playa del Carmen y Chetumal

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la rectora de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, Xóchitl Herrera Márquez, firmaron el convenio general de coordinación para la creación de la Unidad Académica Playa del Carmen, que iniciará actividades el próximo 31 de agosto.



El proyecto forma parte de la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar el acceso a la educación superior pública, gratuita y de calidad para las juventudes.



La nueva unidad académica arrancará con cinco licenciaturas: Ingeniería en Inteligencia Artificial, Turismo, Psicología, Economía y Desarrollo Sostenible, así como Humanidades y Narrativas Multimedia, con capacidad para 80 estudiantes por programa.



Durante el evento, se informó que la inversión total para construcción y equipamiento asciende a 150 millones 822 mil 302 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aplicados bajo esquemas de transparencia y licitación pública.



Asimismo, se destacó que la convocatoria superó las expectativas iniciales, al registrar más de 980 aspirantes para 400 espacios disponibles, lo que llevó a ampliar la capacidad de atención.



En el caso de Chetumal, la universidad iniciará operaciones en marzo de 2027, con carreras como Medicina Comunitaria, Enfermería Comunitaria y Psicología, además de la incorporación futura de nuevas opciones académicas.



Al evento asistieron autoridades estatales y educativas, así como representantes de la Universidad Rosario Castellanos, quienes refrendaron el compromiso de fortalecer la cobertura educativa en el estado.