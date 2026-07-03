Plan Integral de la Zona Oriente transforma la vida de 10 millones de mexiquenses

Gobiernos federal, estatal y municipales impulsan 121 acciones en salud, infraestructura, movilidad, vivienda, agua y bienestar para reducir el rezago histórico de la región.

A un año de su puesta en marcha, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México registra avances significativos con una inversión histórica de 75 mil 786 millones de pesos, destinada a la ejecución de 121 programas y acciones orientados a mejorar la calidad de vida de cerca de 10 millones de habitantes de esta región.



La estrategia, impulsada de manera coordinada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado de México, que preside la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y los gobiernos municipales, busca abatir el rezago histórico mediante obras y programas de alto impacto social.



Las acciones benefician a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con proyectos enfocados en salud, infraestructura hidráulica, movilidad, vivienda, espacios públicos y bienestar social.



En materia de agua potable, drenaje e infraestructura hidráulica se desarrollan 101 obras, con una inversión superior a 9 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado de México aporta 518 millones de pesos para ampliar y modernizar los servicios en la región.



En el rubro de movilidad, se concretó la entrega total de los Trenes de Pavimentación, equipo que permitirá acelerar la rehabilitación y mantenimiento de calles y vialidades en los municipios del oriente mexiquense.



El programa también contempla acciones para fortalecer el acceso a una vivienda digna, mediante 100 mil apoyos para mejoramiento habitacional, así como un programa de regularización de 12 mil viviendas, con el objetivo de brindar certeza jurídica a familias en situación de vulnerabilidad.



Como parte de la estrategia de recuperación del espacio público, destaca la construcción del Parque CÓDICE Xochiaca, en Nezahualcóyotl, un complejo recreativo y cultural diseñado para fomentar la convivencia familiar mediante áreas deportivas, albercas, ciclopista, trotapista y espacios para actividades culturales.



En el sector salud, el plan prevé una inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de cuatro hospitales, seis Unidades de Medicina Familiar, 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) y ocho salas de hemodiálisis, además de un amplio programa de conservación y equipamiento de hospitales y clínicas.



A través del modelo IMSS-Bienestar, se destinarán 4 mil 190 millones de pesos para fortalecer 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos, además de reconvertir tres centros de salud en Centros de Servicios Ampliados en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco.



En materia de seguridad, el Gobierno del Estado mantiene la implementación del Mando Unificado, estrategia que fortalece la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno y que también incluye a los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tecámac.



El Plan Integral de la Zona Oriente se financia mediante un esquema de corresponsabilidad institucional, en el que el 60 por ciento de los recursos son aportados por el Gobierno de México, el 30 por ciento por el Gobierno del Estado de México y el 10 por ciento por los municipios, con el propósito de consolidar obras y programas que impulsen el desarrollo social, urbano y económico de una de las regiones con mayor densidad poblacional del país.